Luna Maya Unggah Foto Menatap Gembok Cinta Jelang Resepsi Pernikahan Syahrini dan Reino Barack 

POS-KUPANG.COM - Luna Maya unggah foto menatap gembok cinta di akun Instagramnya. Postingan ini di akun @lunamaya, Minggu (28/4/2019) ini, jelang resepsi pernikahan Syahrini dan Reino Barack disorot.

Postingan itu, Luna Maya memandangi gembok cinta. Entah ada kaitannya dengan Syahrini dan Reino barack.

Dalam foto itu dia tak menuliskan caption. Hanya berupa emoji yang dipostingnya.

Praktis postingannya mendapat sorotan dan komentar netizen.

aguswahyudirizky : Luna idolaku kpn kmu pasang gembok cinta disitu sabar aja cantik nasib kita sama,, Allah pasti kasih jodoh yg lebih baik,,aq doakan buat Luna,,yg terbaik,

fifitg ; Your carrier more important Neek than gembok cinta emm you will have gembok cinta soon sweetheart

faisaluna_: moon gembok ku ada g disiitu ?

Sementara, kepastian Lokasi dan tanggal resepsi pernikahanSyahrini dan Reino Barack diungkap Hotman Paris.

Diketahui, antara istri Reino Barack, Syahrini dan Hotman Paris menjalin persahabatan sejak lama.

Kisah persahabatan antara istri Reino Barack, Syahrini dan pengacara kondang Hotman Paris seakan tidak ada habisnya.