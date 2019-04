Link Live Streaming Resepsi Pernikahan Syahrini-Reino Barack, Luna Maya Unggah Foto Bawa Bunga Mawar

POS-KUPANG.COM - Link Live Streaming Resepsi Pernikahan Syahrini & Reino Barack, Luna Maya Bawa Bunga Mawar Merah.

Baru-baru ini beredar undangan resepsi pernikahan Syahrini dan Reino Barack di Indonesia, Apakah Luna Maya diundang?

Di dalam undangan tersebut ada hal yang cukup membuat kaget para warganet.

Pasalnya, ada aturan dibuat untuk tamu undangan yang datang.

Salah satunya adalah kedua mempelai ini tak ingin ada warna putih di resepsi pernikahannya di Indonesia.

Resepsi pernikahan akan berlangsung mulai 18:30 WIB.

Hal itu tertera dalam undangan yang diunggah oleh akun gosip Instagram Indonesia, Senin (29/4/2019).

"Dress code: As you please (no white color). (Pakaian: kenakan sesuka hati. Tapi (tidak ada warna putih)," demikian adalah tulisan yang tertera dalam undangan, seperti dikutip POS-KUPANG.COM dari TribunStyle.com.