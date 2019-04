Event Auto Show BCA Hanya Dua Hari Dengan Bunga Kredit Mobil Hanya 3,5 persen per tahun,

POS-KUPANG. COM l KUPANG - Bank Central Asia (BCA) Cabang Kupang menggelar Event Autoshow BCA dalam rangka HUT ke-62 PT Bank Central Asia, Tbk.

Penyelenggaraan Autoshow disupport oleh unit bisnis KKB BCA (Kredit Kendaraan Bermotor BCA).

Event Autoshow BCA Kupang diselenggarakan selama 2 hari yakni Selasa – Rabu,(31/4 –1/5/2019) mulai pukul 09.00 – 18.00 wita bertempat DI Kantor Cabang Utama BCA Kupang, Jln Tompelo No 23 Kupang.

Dalam kegiatan ini ada display mobil pameran di area parkir basement Kantor BCA dan Unit test drive di area parkir lobby depan kantor BCA.

Demikian Kepala Cabang Utama (KCU) BCA Kupang, Liau Jung Nyap melalui surat yang diterima POS-KUPANG. COM, Senin (29/4/2019).

Dijelaskan, penawaran terbatas. "Pemesan kendaraan selama event pameran/autoshow mendapat penawaran menarik yakni pembelian mobil baru passenger car dengan bunga khusus mulai 3.5 persen per tahun dan Bebas biaya Provisi. Ada diskon biaya administrasi, proses cepat.

Menurutnya ada sembilan dealer dari berbagai merk kendaraan dengan beragam varian type mobil yang berpartisipasi memeriahkan event Autoshow BCA, 7 diantaranya passenger car dan 2 khusus untuk kendaraan niaga (truck, tangki dan pick up), "katanya

Untuk passenger car maka dealer yang ikut yakni Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, Nissan dan Wuling

