Club Jokotole Raih Best of the Best Lomba Burung Berkicau HUT Kota Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Club Jokotole sukses meraih Best of the Best (BOB) dalam lomba burung berkicau memeriahkan HUT Kota Kupang ke 23 di Taman Nostalgia Kota Kupang, Minggu (28/4/2019).

Lomba dibagi dalam empat kelas yaitu, Kelas Walikota, Kelas Sekda, Kelas PPBBK dan Kelas BOB, jadi total ada 34 kali lomba. Puncaknya, juara dari setiap kelas diadu lagi di Kelas Best of The Best (BOB).

Lomba dibuka oleh Wakil Walikota Kupang, Herman Man. Dalam sambutannya Herman mengatakan Pemkot Kupang mendukung sekaligus mengapresiasi antusias para pencinta burung berkicau. Ia berharap para para pencinta burung berkicau terus eksis untuk memberi warna tersendiri di Kota Kupang.

Sementara itu ketua panitia lomba, yang juga merupakan ketua pembina pelestarian burung berkicau (PPBBK), Sutirto, ST,. MT menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkot Kupang yang telah mensuport berlangsungnya lomba burung berkicau.

Ia mengatakan lomba burung berkicau sudah berjalan enam tahun belakangan ini. Selain rutin diadakan pada HUT Kota Kupang, PPBK juga melaksanakan lomba burung berkicau sebulan sekali di Taman Nostalgia.

"Awal-awal kita lakukan lomba, pesertanya hanya 150 orang saja, nah 5 tahun terakhir ini mencapai 600 lebih setiap kali lomba," ungkapnya.

Ia menjelaskan keberadaan kicau mania bersamaan dengan lomba burung berkicau secara tidak langsung terealisasi lapangan kerja baru mulai dari masyarakat pedesaan sampai perkotaan.

Di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata hidup beberapa jenis burung yang harganya mencapai jutaan rupiah. Sutrisno menyebut ada empat jenis burung endemik NTT yang harganya mencapai jutaan rupiah.

Burung-burung dimaksud, kata dia, merupakan burung yang seringkali dipakai oleh Kicau Mania atau Pecinta Burung Berkicau untuk dilombakan.

