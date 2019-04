Cam Close-Up Jihyo Menjadi Viral Karena Tubuhnya yang Seksi dan Tarian Gila

POS-KUPANG.COM - M Countdown Mnet baru-baru ini membagikan video kamera close-up Jihyo yang menampilkan lagu baru TWICE, FANCY, dan telah melampaui 1 juta tampilan di YouTube.

Your browser does not support video.

Dilansir dari koreaboo.com, pada hari pertunjukan, Jihyo muncul mengenakan gaun mini dan memamerkan gaya rambut pendek.

Your browser does not support video.

Terlepas dari intensitas koreografi, Jihyo memaku semua bagiannya dan membuktikan betapa menawannya dia sebagai seorang pemain.

Your browser does not support video.

Apa yang juga bisa diperhatikan selama penampilannya adalah seberapa cocok dia sebagai hasil dari diet dan olahraga yang telah dia lakukan selama beberapa waktu.

Your browser does not support video.

Dengan sosok yang kuat dan cantik, tidak heran koreografi yang intens terlihat bagus baginya.

Lihatlah kinerja Jihyo yang kuat dari "FANCY" TWICE di bawah:

Berdasarkan Wikipedia, Park Ji-hyo, lebih dikenal sebagai Jihyo, adalah seorang penyanyi Korea Selatan.

Ia adalah anggota dari grup musik K-pop mancanegara, TWICE, yang dibentuk oleh JYP Entertainment melalui acara realitas SIXTEEN pada tahun 2015.

Ia adalah vokalis utama, sekaligus merupakan leader atau pemimpin di dalam grup.

Tahun 2015 lalu, agensi raksasa asal Korea Selatan memperkenalkan TWICE, girl group baru mereka dengan sembilan anggota yang terdiri dari Sana, Na-Yeon, Jung-Yeon, Tzuyu, Momo, Mina, Chae-Young, dan Ji-Hyo.

TWICE memulai debut mereka dengan merilis mini album berjudul “The Stories Begin” dengan hit andalan “Like OOH AHH”. Nama mereka melejit setelah merilis lagu yang diberi judul “Cheer Up”.

Selain punya wajah yang cantik, semua member TWICE memiliki keunikan dan bakatnya masing-masing. Nah, kali ini Bacaterus akan memberikan informasi mengenai fakta menarik salah satu member yang juga merupakan leader atau pemimpin girl group ini, Ji-Hyo. Penasaran, kan? Simak langsung saja pembahasannya di bawah ini, ya.

Daftar Isi: 10 Fakta Unik Jihyo TWICE yang diambil dari yang diambil dari laman bacaterus.com.

1. Menjalani Masa Training yang Cukup Lama 2. Punya Adik Perempuan 3. Hobi Membaca Webtoon 4. Suka Mendengarkan Musik Klasik 5. Bintang Iklan 6. Digosipkan Dekat Dengan Member GOT7 7. Punya Nickname Unik 8. Mengganti Namanya 9. Hobi Berenang 10. Suka Cowok yang Bisa Bikin Nyaman 11. Fakta Menarik Lainnya