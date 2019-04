SEDANG BERLANGSUNG Leicester vs Arsenal Liga Inggris, Skor Sementara 0-0

Live Streaming Leicester vs Arsenal, Liga Inggris, Minggu (28/4/2019).

Nonton siaran langsung Leicester City vs ArsenalLiga Inggris malam ini melalui live streaming beIN Sports 1 dan laman vidio.com premier

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan Live StreamingLeicester City vs Arsenal di Liga Inggris malam ini via beIN Sports 1 di pekan 36, Minggu (28/4/2019) jam 18.00 WIB.

Laga Leicester City vs Arsenal disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Leicester City vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier. Link ada di bagian berita ini.

Pertandingan Leicester City kontra Arsenal digelar di markas The Foxes, Stadion King Power mulai pukul 18.00 WIB.

Arsenal saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 66 poin setelah menelan dua kali kekalahan.

Mereka hanya berjarak satu poin dari Chelsea yang berada di posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris.

Apabila The Gunners berhasil meraih kemenangan, mereka dapat menyalip Chelsea.

Statistik Leicester City vs Arsenal

Prediksi Susunan pemain :

LEICESTER CITY (4-3-3)

Schmeichel; Pereira, Morgan, Maguire, Chilwell; Tielemans, Ndidi, Maddison; Gray, Vardy, Barnes

Pelatih: Brendan Rodgers