Meghan Markle Segera Melahirkan Anak Pertama, Antara Persalinan di Rumah atau Rumah Sakit?

POS-KUPANG.COM - Penantian Meghan Markle dan Pangeran Harry untuk kehadiran buah cinta mereka kian mendekat.

Istana Buckingham sebelumnya menyebut, The Duke dan The Duchess of Sussex akan merahasiakan kapan bayi mereka lahir.

Kabar itu akan terus disimpan hingga mereka usai merayakan kebahagiaan ini bersama keluarga.

Selanjutnya, Meghan juga ternyata memilih melakukan persalinan di rumah.

Menurut sumber yang dikutip laman Express, seorang bidan pilihan favorit Harry dan Meghan akan memimpin persalinan tersebut.

Sumber yang sama mengatakan, Meghan dan Harry sepenuhnya tak berencana untuk melahirkan anak pertamanya di rumah sakit.

Pasangan yang menikah pada bulan Mei 2018 ini juga tak akan berpose untuk foto kerajaan usai persalinan.

Padahal kebiasaan itu selalu dilakukan pada kelahiran anggota kerajaan lain. Kate Middleton misalnya. Dia masih melakukan sesi foto usai melahirkan ketiga anaknya.

Disebutkan, jika pun Meghan memilih untuk melahirkan di rumah sakit, ia akan memilih rumah sakit Frimley Park yang merupakan rumah sakit terdekat dengan rumahnya.

Keluarga itu kini tinggal di Frogmore Cottage, Istana Windsor.