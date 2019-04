Jadwal Final Kejuaraan Asia 2019, Marcus/Kevin Hadapi Wakil Jepang

POS-KUPANG.COM- Indonesia hanya memiliki satu wakil yang akan berlaga pada partai final Kejuaraan Asia 2019 yang digelar 23-28 April di Wuhan Sports Center Gymnasium, China.

Wakil tersebut adalah pasangan ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon/ Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Marcus/Kevin melaju ke final seusai menyingkirkan unggulan ketiga asal Jepang, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 di Wuhan Sports Center Gymnasium, China, Sabtu (27/4/2019). Bagi Marcus/Kevin, ini menjadi final pertama mereka setelah turun pada tiga turnamen, yakni All England Open 2019, Malaysia Open 2019, dan Singapore Open 2019.

Indonesia sebelumnya punya dua wakil pada semifinal. Namun, Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (ganda putri) ditumbangkan wakil tuan rumah, Chen Qingchen/Jia Yifan, 20-22, 12-21.

Pada babak final, Marcus Fernaldi Gideon/ Kevin Sanjaya Sukamuljo akan menjumpai wakil Jepang lainnya, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe.

Endo/Watanabe berstatus unggulan kelima. Jika dilihat dari peringkat, Marcus/Kevin yang berada di peringkat pertama dunia unggul atas Endo/Watanabe (ranking ke-9 dunia).

Marcus/Kevin juga unggul 2-0 dalam rekor pertemuan dengan Endo/Watanabe. Terakhir kali kedua pasangan bertemu pada Hong Kong Open 2018. Saat itu, Marcus/Kevin menang dengan 21-14, 21-15.

Sementara itu, partai final Kejuaraan Asia 2019 dikuasai oleh wakil China dan Jepang. China dan Jepang sama-sama menempatkan empat wakil pada partai puncak.

Namun, China sudah memastikan gelar pada nomor ganda campuran melalui pertemuan antara He Jiting/Du Yue dan Wang Yilyu/Huang Dongping.

China berpeluang menambah gelar pada nomor ganda putri, tunggal putri, dan tunggal putra. Jepang menempatkan semua wakilnya di empat nomor, kecuali ganda campuran.

Laga ganda campuran akan menjadi pembuka babak final yang digelar Minggu (28/4/2019), mulai pukul 14.00 waktu setempat atau 13.00 WIB.

Adapun laga nomor ganda putra antara Marcus/Kevin dan Endo/Watanabe akan menjadi partai penutup.

(Delia Mustikasari) Berikut jadwal lengkap final Kejuaraan Asia 2019. XD: Hi Jiting/Du Yue (CHN) vs Wang Yilyu/Huang Dongping (2/CHN) WD: Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (3/JPN) vs Chen Qingchen/Jia Yifan (4/CHN) WS: Akane Yamaguchi (3/JPN) vs He Bingjiao (5/CHN) MS: Kento Momota (1/JPN) vs Shi Yuqi (2/CHN) MD: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1/INA) vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (5/JPN)/ (*)

