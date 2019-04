Balasan Syahrini saat Luna Maya Unggah Foto Tertawa kala Istri Reino Barack Ini Dikabarkan Hamil

POS-KUPANG.COM - Saat ini ramai dikabarkan bahwa Syahrini sedang hamil usai menikah dengan Reino Barack.

Ketika publik menyoroti kehamilan Syahrini usai menikah dengan Reino Barack, hampir bersamaan Luna Maya malah unggah foto dengan label tertawa.

Namun sehari kemudian, Syahrini mengunggah sebuah foto dengan caption "Berharap agar Cinta Anda Terus Berkembang Selamanya!".

Pada postingannya itu, istri Reino Barack ini menuliskan;

Every Sunset And Sunrise Come And Go,

Hoping That Your Love Keep Growing Forever !

Tak hanya itu, sebelumnya Syahrini mengunggah momen mesra keduanya juga terlihat di video yang lain.

Seperti dikutip dari TribunStyle.com, nampak Syahrini dan Reino Barack tengah berada di sebuah privat jet.

Dalam video itu, mereka juga saling memeluk mesra layaknya remaja yang dimabuk asmara.

Sejak go public, pasangan ini terlihat makin mesra.

Keduanya tampak semakin tak segan untuk menunjukkan kedekatan mereka.