Video Live Streaming Liverpool vs Huddersfield Town Malam Ini, Live RCTI Jam 2 Dini Hari

POS-KUPANG.COM - Link live streaming Liverpool vs Huddersfield Town di Liga Inggris bakal tersaji. Laga menjaga asa juara Liga Inggris 2018/2019 bagi Liverpool ini digelar di Stadion Anfield.

Laga Liverpool vs Huddersfield Town dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming RCTI Sabtu (27/4/2019) mulai pukul 02.00 WIB.

Liverpool yang tertinggal 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris wajib menang jika ingin menjaga peluang juara.

Live Streaming Liverpool vs Huddersfeild

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.

Klik Link berikut : LINK

Selain itu, live streaming Manchester United vs Manchester City juga bisa diakses via vidio.com melalui channel premier. Kebetulan ada promo menonton gratis.

Klik Link berikut : LINK