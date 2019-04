Renungan Harian Kristen Protestan, Sabtu 27 April 2019 Tidak Cepat Melupakan, Tetapi Kembali Bertemu

Renungan Harian Kristen Protestan, Sabtu 27 April 2019

Oleh: Pdt. DR Mesakh A.P. Dethan, MTh, MA

Tidak Cepat Melupakan, Tetapi Kembali Bertemu

Pembaca yang budiman, apakah pernah terbersit dalam benak Anda bahwa adakah padanan kata bahasa daerah atau bahasa ibu Anda dengan ungkapan "Terima kasih".

Mungkin ada yang dengan mudah menemukan padanannya, tetapi mungkin juga ada yang sulit.

Jika pembaca tahu tolong tulis nanti di kolom komentar untuk menambah perbendaharaan bahasa kita tentang ungkapan terima kasih.

Pada dasarnya ungkapan terima kasih ada dalam setiap kebudayaan baik diucapkan secara verbal maupun dalam bentuk non verbal entah itu berupa gestik, mimik, gerakan atau simbol lainnya.

Orang Kupang bilang Makasih, orang Maumere: Epanggawang, Orang Timor Leste: Obrigad do Barak, Orang Manado: makase, orang Madura: sakalangkong, orang Nias: sauweghele, Orang Minang: Tarimo kase, Orang Batak: muliate, orang Bali: Matur sukseme, orang Sunda: haturnuhun, orang Jawa: Matur Nuwun, etc.

Begitu juga dengan "orang Barat" , orang Jerman bilang Danke, orang Inggris: Thank you, orang Perancis: Mercy, orang spanyol: Gracias, Orang Portugis: Obrigado, orang Korea: Gamsa-hamnida, orang Mandarin Xie-xie, orang Arab: syukron, Orang Israel: toda, orang Yunani eucharisteo, etc.

Entah mau dalam bahasa apapun ungkapan ucapan terima kasih seharusnya selalu muncul secara spontan dan tulus saat seseorang memperoleh sesuatu atau pertolongan.

Namun dalam praktek hidup ternyata tidaklah demikian.

Hal ini disebabkan karena kita menganggap bahwa apa yang dilakukan atau diberikan seseorang kepada kita sebagai sesuatu yang seharusnya.