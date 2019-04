Nonton Siaran Langsung Pertandingan Sepakbola Malam Ini Mulai Jam 18.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Saksikan pertandingan sepak bola berbagai liga di Eropa malam ini, Sabtu (27/4/2019) hingga Minggu (28/4/2019).

Di Liga Inggris, persaingan makin memanas pada perebutan juara Liga usai Liverpool memenangi laga melawan Huddersfield dengan skor 5-0 pada Sabtu (27/4/2019) dini hari WIB.

The Reds kembali memuncaki klasemen dengan poin 91, ungul 2 poin dari Manchester City yang akan bertanding pada Minggu esok.

Pada Sabtu (27/4/2019), laga menarik tersaji saat Tottenham Hotspur akan menjamu tim sekota, West Ham United.

Jadwal pekan ke-36 Liga Inggris:

Sabtu, 27 April 2019

Tottenham vs West Ham United pukul 18:30 WIB, BeIN Sports 1

Crystal Palace vs Everton pukul 21:00 WIB, BeIN Xtra

Fulham vs Cardiff pukul 21:00 WIB, BeIN Sports 1

Southampton vs Bournemouth pukul 21:00 WIB, BeIN Xtra

Watford vs Wolverhampton Wanderers pukul 21:00 WIB, BeIN Sports 3

Brighton & Hove Albion vs Newcastle United pukul 23:30 WIB, BeIN Sports 1

Sementara di Liga Italia, salah satu yang layak untuk dinantikan adalah duel Derby d'Italia antara Inter dan Juventus.

Meski pertandingan nanti tak lagi menentukan, bukan berarti kedua tim akan memelankan gas.

Cristiano Ronaldo melakukan sepakan dengan kaki kiri saat pertandingan melawan Inter Milan pada pertemuan pertama Liga Italia musim 2018-2019 (TWITTER.COM/SOCCERSHINE)

Sebab, kedua tim dikenal memiliki rivalitas tinggi. Tensi persaingan yang tinggi diprediksi akan mewarnai jalannya laga penuh gensi tersebut.

Keuntungan menjadi tuan rumah pada perhelatan kali ini pun dimanfaatkan Inter untuk melakukan revans sekaligus mengunci posisi mereka di Zona Liga Champions.