Siapkan Kebutuhan Ramadhan Hypermart Beri Diskon hingga 50 Persen

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- Tak terasa sebentar lagi umat muslim akan memasuki bulan Suci Ramadhan. Untuk itu, baiknya masyarakat kota Kupang khususnya customer setia Hypermart bisa mempersiapkan berbagai kebutuhan Ramadhan bersama Hypermart Kupang.

Akhir pekan ini, Jumat(26/4/2019) hingga Senin (29/4/2019), customer bisa menikmati promo seperti harga spesial, beli dua gratis satu, cash back dan lainnya

Department Manager Meat and Seafood Hypermart Bundaran PU Kupang, Wenselaus Watu, kepada POS-KUPANG. COM, di Hypermart, Jumat (26/4/2019), menyampaikan bagi customer yang berbelanja menggunakan Ovo Cash ada harga spesial khusus pembelian minyak goreng Filma 2 Lt hanya Rp 19.890, sirup marjan All Variants, Rp 12.490, kecap bango 575 ml, Rp 18.890, tango wafer tin 350 gram Rp 23.000.

Produk promo di Hypermart Kupang (POS-KUPANG.COM/ YENI RACHMAWATI)

Sedangkan untuk Ramadhan Hemat, lanjutnya, ada promo beli satu gratis satu untuk choco manisa gift pack 275 gram, Kimbo sosis sapi goreng, beli dua gratis satu untuk stilwel biskotto asst, biskuit 600 gram, greenfields drink yogurt, value choco wafer stick 700 gram, baleria assorted 500 gram dan stilwel wafer 275 gram, nu milk tea, sleek baby dan merriepants. Beli empat gratis satu, minute maid pulpy orange, Kemudian Khong Guan biskuit tin 650 gram Rp 42.900, sirup special grade Rp 14.900, squash syrup 460 ml Rp 9.900, sari kelapa 1 kg, Rp 12.900, wong coco sari kelapa 1 kg, Rp 15.350, listerime Rp 14.49.

Tak hanya itu ada pula diskon 20 persen untuk semua baju dan sarung untuk Ramadhan baik pria dan wanita.

Produk promo di Hypermart Kupang1 (POS-KUPANG.COM/ YENI RACHMAWATI)

"Periode 26-28 Aprul 2019 pembayaran menggunakan Mandiri Kartu Kredit hypermart dengan meraih nimal belanja Rp 500.000 gratis 1 pc King Food Kornet Koin Ayam 20's. Ada pula cash back setiap hari 15 persen dengan menggunakan CIMB NIAGA Syariah," ujarnya.

Tunggu apalagi buruan datang ke Hypermart Bundaran PU Kupang selain harga spesial, beli dua gratis satu, beli empat gratis satu, ada pula diskon mulai 25 hingga 50 persen. Hanya di Hypermart Kupang. (*)