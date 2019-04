Marion Jola Unggah Foto Seksi, Begini Reaksi Netizen

POS-KUPANG.COM - marion jola kembali tampil dengan foto seksi di akun Instagramnya.

Foto dengan dress hitam motif bunga ini tampak bagian dada artis asal Kupang, NTT ini membuat heboh Netizen.

Sejumlah Netizen memuji keseksian tubuh marion jola.

Pada unggahan di akun Instagramnya, lalamarionmj ini, marion jola menuliskan loving this dress as much as i love the son of the person who handed me this beautiful dress.

Kontan saja, foto marion jola ini mendapat berbagai reaksi dari Netizen.

Foto yang diunggah Marion Jola di akun Instagramnya. (Instagram)

meharton86: Belahan mu itu loh dek..

relzakidiw: Kenapa si tetenya harus di tongolin

rpnmy.tr: tumpah

ari_botell: Oooh u so hooooot