LIVE My Supersoccer.TV! Live Streaming Garuda Select vs Nottingham Forest U-18 Jam 20.30 WIB

Nonton Live Streaming Garuda Select Vs Nottingham Forest U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Rabu (25/4/2019)

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan Live Streaming Garuda Select vs Nottingham Forest U-18 Via Supersoccer TV di Inggris, Kamis (25/4/2019) jam 20.30 WIB malam Ini

Saksikan Live Streaming Garuda Select Vs Nottingham Forest U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Rabu (25/4/2019) via my supersoccer.tv

Duel uji coba lanjutan Garuda Select vs Nottingham Forest U-18 disiarkan via live streaming Supersoccer TV mulai pukul 20.30 WIB

Usai mengalahkan Reading U-18 di pekan sebelumnya, Garuda Select akan menghadapi Nottingham Forest U-18

Pada pekan lalu, tim asuhan Des Walker ini sukses mengalahkan Reading U-18.

Tim Garuda Select yang kini sedang berlatih tanding di Inggris (PSSI)

Bahkan Sulan Zico dan kawan-kawan sukses menang telak dengan skor 4-1.

Nanti malam, Garuda Select akan menghadapi Nottingham Forest U-18.

Dijadwalkan, pertandingan akan berlangsung pada pukul 20.30 WIB.