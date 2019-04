Cuplikan Gol Derby Manchester United vs Manchester City, The Citizens ke Puncak Klasemen

Hasil akhir pertandingan Manchester United vs Manchester City, Kamis (25/4/2019) dini hari WIB.

POS-KUPANG. COM - Hasil gemilang melawan Manchester United Kamis (25/4/2019) dini hari WIB membuat Manchester City kembali ke puncak klasemen Premier League -kasta teratas Liga Inggris- menggusur Liverpool.

Duel Mancester United vs Manchester City yang berlangsung di Stadion Old Trafford itu berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan The Citizens.

Dua gol kemenangan Manchester City dicetak oleh Bernado Silva di menit ke-54 dan Leroy Sane pada menit ke-66.

Manchester City tampil mendominasi di sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 64 persen penguasaan bola, berbanding 36 persen milik Manchester United.

Namun, tim besutan Pep Guardiola itu buntu dalam mencetak gol di sepanjang babak pertama.

The Citizens baru berhasil memecah kebuntuan setelah Bernado Silva silses memotong umpan Luke Shaw dan melesakkan tembakan yang menerobos ke sisi kanan bawah gawang tuan rumah di menit ke-54.

Berselang 12 menit kemudian, giliran Sane menggetarkan jala gawang Man United yang dikawal David de Gea untuk mengukuhkan kemenangan 2-0 The Citizens. Kemenangan Man City di Derbi Manchester ini kembali memanaskan persaingan menuju gelar juara Liga Inggris.

Man City kini berada di puncak klasemen dengan mengoleksi 89 poin dari 35 laga. The Citizens unggul satu poin atas Liverpool yang menempati urutan kedua dengan raihan 88 poin.

Baik Liverpool dan Man City sama-sama memiliki tiga laga tersisa dengan musuh-musuh cukup enteng untuk memastikan gelar juara musim ini.