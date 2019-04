Awak Media Diajak Keliling Outlet Aston Hotel, Kunjungi Room Inap Presiden Jokowi





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Belasan awak media baik dari media cetak, online dan elektronik mengikuti Table Manner Course yang digelar Aston Hotel Kupang and Convention Center, Selasa (23/4/2019).

Table Manner diawali dengan touring keliling outlet hotel mulai dari Lobi hingga lantai 18 Leet Sky, Dining and Lounge.

Awak media dibagi dalam dua kelompok yang dipandu oleh Sales Executive Dicky dan Lolita untuk melihat outlet-outlet seperti Gourmet Coffee Shop, Balcony, Martha Tilaar Salon and Spa, tempat fitnes dan juga room dengan view pantai kota Kupang, yaitu Deluxe Room, Executive Suite dan Presiden Suite.

Para awak media tampak senang bisa diajak berkeliling dan melihat keindahan kota Kupang dari ketinggian.

Apalagi ketika memasuki room-room yang menawarkan pemandangan laut yang indah.

Tak kalah menarik dan yang paling ditunggu-tunggu ketika para rombongan tiba di Presiden Suite yang berada di lantai 17 dengan nomor kamar 1702. Dimana room tersebut pernah diinapi Presiden RI Joko Widodo sebanyak dua kali. Para reporter pun mengabadikan dalam foto bersama dan foto selfie, terutama di tempat tidur yang dibilangnya menjadi tempat tidur Pak Presiden kala itu dengan riang gembira.

"Senang ya bisa diajak di sini. Masuk ke kamarnya presiden, bisa foto-foto di dalam," kata Retno.

Begitu juga dengan Reporter dari teropongntt.cok, Maxi Marho dan RRI Kupang, Vence, yang turut mengabadikan kehadiran mereka di Presiden Suite Room.

Aston Hotel Kupang memiliki room dengan tipe Superior, 77 unit, Deluxe, 95 unit, Executive Suite, 6 unit dan Presiden Suite, satu unit.

Setelah itu rombongan diajak untuk melihat suasana di Leet Sky, Dining and Lounge yang tidak kalah mewah dan indahnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)