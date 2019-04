Audisi The Voice Indonesia Kupang

Audisi The Voice Indonesia Digelar di Kota Maumere

Laporan wartawan Pos-Kupang.Com, Eginius Mo’a

POS-KUPANG.COM | MAUMERE- Sukses program The Voice Indonesia 2018 mengantar putra Bajawa Pulau Flores, Aldo Longa sebagai bintang baru, The Voice Indonesia menggelar audisi musim kedua 2018.

Kota Maumere di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu lokasi audisi, Sabtu (27/4/2019) setelah Riau dan Surabaya dari 18 kota di Indonesia.

Audisi diadakan di Hotel Go Maumere, Jalan Raja Don Thomas. Registrasi peserta dimulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00 Wita.

“Menjadi Home of The Voice membuat GTV berkomitmen terus menyajikan program real talent berkualitas. The Voice Indonesia menjanjikan tayangan yang tak hanya menghibur, tetapi juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mereka yang ingin mewujudkan mimpinya,” kata Humas penyelenggara, Arif Prasetio, kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (24/4/2019) petang.

Arif menjelaskan, mereka yang berusia mulai dari 16 tahun baik solo ataupun duo bisa menunjukan bakatnya, karena The Voice Indonesia segera memulai audisinya bagi peserta dewasa yang berpenampilan menarik serta memiliki karakter vokal unik lewat offair auditions yang terdiri dari open audition, special hunt dan big auditions.

Offair auditions digelar di 18 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Riau, Yogyakarta, Kupang, Denpasar, Medan, Makassar, Maumere, Gorontalo, Malang, Banjarmasin, Mataram, Karawang, Cirebon, Indramayu dan Majalengka. Acara ini akan mencari idola baru dari seluruh penjuru tanah air.

“Spesial dalam The Voice Indonesia musim kedua ini peserta yang punya kemampuan bernyanyi dalam genre pop melayu dan dangdut juga bisa ikut audisi,” kata Arif Prasetio.

Musim kedua The Voice Indonesia 2019 menggaet musisi-musisi tanah air sebagai ‘coache’ dengan formasi baru yang penuh kejutan. Peserta yang lolos harus mengikuti babak demi babak mulai dari ‘blind auditions, knockout, battle round, live round, semifinal dan grand Final untuk bisa keluar sebagai juara. (*)