Artis Syifa Hadju Ingin Lanjutkan Pendidikan, Ini Pilihan Studinya

POS KUPANG.COM -Artis peran Syifa Hadju berencana melanjutkan pendidikannya tahun depan. Syifa ingin mengambil jurusan psikologi untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang psikolog anak.

Hal itu dikatakan Syifa saat ditemui dalam pemutaran khusus film Sekte, di XXI Epicentrum, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

"Aku tahun depan insya Allah mau kuliah jadi. Doain ya semua aku mau ambil psikologi," katanya.

Menurut Syifa, pendidikan yang ditanamkan sejak dini bisa membentuk kepribadian seseorang, untuk itulah Syifa ingin belajar tentang psikologi anak.

"Kenapa karena aku pengin jadi psikolog anak dan aku merasa kalau mental anak kecil itu sangat penting karena apa yang kita ditanamkan sejak kecil itu yang membentuk kita sekarang," sambungnya.

Syifa belum menentukan universitas yang akan dia pilih. Namun yang pasti, bintang film The Way I Love You itu akan menempuh pendidikan di Indonesia sesuai permintaan ibunda.

"Ada dua universitas pilihan aku, doain semoga bisa masuk. Dan mewujudkan cita-cita aku," ucap Syifa.

"Iya di Indonesia, karena Mama aku enggak bisa jauh dari aku. Sebenernya aku mau kuliah di luar cuma mama aku bilang 'enggak ada ya ka, mama enggak mau jauh dari kamu' jadi ya sudah deh," lanjutnya. (*)

