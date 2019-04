Ketua Bawaslu Beberkan Alasan Tiga TPS di Kota Kupang Lakukan Pemungutan Suara Ulang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kota Kupang, Julianus Nomleni membeberkan alasan mengapa tiga TPS di Kota Kupang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU), yang dilaksanakan ada 27 April 2019.

Tiga TPS yang direkomenadasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang, antara lain, yakni TPS 11 Kolhua di Kecamatan Maulafa, TPS 13 Kayu Putih di Kecamatan Oebobo dan TPS 27 Oesapa di Kecamatan Kelapa Lima.

Kepada POS-KUPANG.COM, Senin (22/4/2019) di ruang kerjanya Julianus mengatakan, ada temuan pelanggaran saat hari pencoblosan, yakni penyalahgunaan C 6 dan pemilih dalam DPT tidak sesuai dengan wilayah domisili.

"Saat ini Bawaslu tengah melakukan klarifikasi kepada masyarakat yang menggunakan C 6 milik orang lain, juga kepada masyarakat yang berhak mendapatkan C 6 tetapi tidak mendapat C 6" ungkapnya.

Julianus menambahkan, Pemilu serentak 2019 menguras banyak waktu dan tenaga, baik saat persiapan, berlangsungnya pemilihan, pleno dan lain-lain.

"Yah Pemilu serentak ini memang membuat penyelenggara sampai ke tingkat TPS lelah. Apalagi berdekatan dengan perayaan Paskah, dimana petugas harus ke gereja, berbagi waktu dengan keluarga dan harus bekerja," ungkapnya.

Ia mengatakan hingga saat ini, kendati melelahkan, para petugas baik di TPS maupun di Kantor Bawaslu tetap bekerja. "Di Kantor Bawaslu kami stay 24 jam. Mau tidak mau ini kami harus jalankan, itulah tugas kami," ungkapnya.

Julianus mengaku bahwa ada beberapa stafnya yang mengawasi TPS sakit. "Yah kami dapat laporan ada beberapa yang sakit. Batuk-pilek biasa, mungkin karena kecapean. Tapi kita beri perhatian intens agar tidak makin parah," ungkapnya.

Ia menambahkan, Selasa (22/4/2019) enam kecamatan di Kota Kupang akan menggelar pleno di tingkat kelurahan dan kecamatan secara bersamaan. Pihaknya sudah menyiapkan personil untuk mengawasi jalannya pleno. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)