Harga Bawang di Kupang Meroket

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Harga bawang di Kota Kupang menjelang bulab Ramadan meroket. Bawang putih mencapai angka tertinggi Rp 70.000,00 per kg. Sedangkan bawang merah Rp 45.000,00 per kg.

Beberapa pedagang di Pasar Kasih Naikoten Kupang, Selasa (23/4/2019) pagi menuturkan, harga bawang melonjak dalam sebulan terakhir.

Harga bawang merah yang pada Januari 2019 berada pada Rp 7.000,00 per kg melonjak hingga Rp 45.000 per kg. Sedangkan bawang putih yang sempat berada di angka Rp 25.000,00 per kg melonjak menjadi Rp 70.000,00 per kg pada pekan ini.

Para pedagang mengaku tidak mengetahu alasan harga bawang tiba-tiba meroket.

Beberapa konsumen mengatakan, harga bawang yang terus meroket berdampak pada kelangsungan usaha warung dan restoran di Kota Kupang. Belum lagi harga daging dan telur ayam yang turut melonjak. Posisi terakhir, Senin pagi, harga daging di Kota Kupang berada di atas Rp 100.000 per kg dari Rp 60.000 per kg. (*)