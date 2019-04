Mantan Pebasket IBL Pernah Perkuat Klub Satya Wacana-Salatiga Meninggal karena Bunuh Diri

POS KUPANG.COM -- Dunia bola basket Indonesia dikejutkan dengan meninggalnya mantan pemain asing klub Satya Wacana Salatiga asal Amerika Serikat, Nate Maxey. Tragisnya, ia dikabarkan tewas karena bunuh diri.

Kabar soal penyebab kematian Nate Maxey disampaikan oleh Manajer Satya Wacana, Zaki Iskandar, saat diwawancarai Kompas.com melalui pesan singkat pada Minggu (21/4/2019) malam.

"(Dia) Bunuh diri. Kami dapat kabar dari istrinya seperti itu. Terus terang saja, untuk masalah Nate Maxey ini, saya enggak mau banyak bicara dan berkomentar," tulis Zaki.

"Saya juga tidak tahu mengenai itu (kronologinya). Intinya, kami dari tim basket Satya Wacana Salatiga ikut berbela sungkawa karena dia pernah menjadi bagian dari tim."

Nate Maxey sendiri tercatat memperkuat Satya Wacana pada Indonesian Basketball League ( IBL) musim 2017.

Ia pernah menorehkan prestasi pribadi sebagai Most Defensive Player of The Year IBL 2017, mengungguli Galank Gunawan (Bank BJB Garuda) dan Nate Barfield (NSH Jakarta).

Maxey sendiri merupakan pebasket yang berposisi sebagai center. Ia lahir pada 4 September 1992 (26 tahun) dan memiliki tinggi badan 211 sentimeter.

Ia juga diketahui sebagai pemain dari North Carolina Central University pada tahun 2015.

Pada beberapa hari lalu, Maxey masih aktif mengunggah foto bersama istrinya di Instagram, seraya menuliskan kata-kata romantis.