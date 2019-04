Kinerja Keuangan Bank di NTT Jauh Lebih Baik, Simak Yuk Laporannya

KINERJA KEUANGAN -- Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank OJK NTT, Suryanto Nur Hidayat Bagus Mataram, menjelaskan kinerja keuangan NTT, Senin (22/4/2019).

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- OJK NTT dan KPw BI NTT menggelar pertemuan triwulanan di lantai dasar Kantor OJK NTT, Senin (22/4/2019).

Pada Pertemuan tersebut dihadirkan tiga pemateri yaitu Manajer Fungsi Koordinasi, Komunikasi dan Kebijakan KPw BI NTT, dengan materi Pengembangan UMKM di Bank Indonesia, Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank OJK NTT, Suryanto Nur Hidayat Bagus Mataram, yang memaparkan materi Perkembangan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di NTT dan Kepala Sub Bagian Administrasi, merangkap Kepala Sub Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Dony Presetyo, tentang Perlindungan Konsumen.

Suryanto dalam materinya menyampaikan di NTT jaringan kantor terdapat 1 Kantor Pusat Bank Umum dan 24 kantor cabang BPD, 21 bank umum non kantor pusat di NTT dan 35 kantor cabang dan BPR ada 12 dan 4 kantor cabang.

Dibandingkan nasional, kata Anto, porsinya kecil tapi kinerja perbankan di NTT lebih baik dari nasional.

Selanjutnya, untuk non perbankan industri keuangan non bank terdapat 18 perusahaan pembiayaan, 23 asuransi, 1 dana pensiun, dua penjaminan, dua modal ventura dan satu pegadaian. Sedangkan untuk pasar modal terdapat empat galeri investasi dan 15 appart (agen penjualan efek reksadana) .

Ia menjelaskan secara aset kinerja bank NTT year on year Desember 2018 meningkat 8,26 persen. Persentase ini memang lebih rendah dari nasional dimana peningkatannya 9,3 persen.

Tapi jika melihat fungsi intermediasi dimana dana pihak ketiga tabungan dan deposito, peningkatannya lebih baik dari nasional.

Ia menyampaikan DPK NTT Desember 8,3 persen, sementara nasional 6,52 persen. Kredit juga mengalami peningkatan yang lebih baik yaitu 13,41 persen. (*)

