TRIBUN WIKI: Cicipin Yuk Aneka Menu di Ikan Layar Restoran

Cicipin Yuk Aneka Menu di Ikan Layar Restoran

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- Neo Hotel by Aston setiap minggu menawarkan Makan Siang Bareng hanya dengan Rp 55.000 per orang.

Mau tau menu apa saja yang disiapkan? Chef Ano di restoran ini menyediakan berbagai hidangan seperti nasi putih, sup, sayur mayur, dua macam lauk payk, aneka salad sayur enam macam dan ada pula menu pendamping seperti mie/bihun/soun.

Restoran Ikan Layar Neo Hotel Kupang (POS-KUPANG.COM/ YENI RACMAWATI)

Sales Manager and Incharge FB Coordinator Neo Hotel by Aston, kepada POS-KUPANG. COM, Minggu (21/4/2019), mengatakan ada pula live cooking seperti menu tradisional atau mie ayam atau bakso.

Dengan hidangan penutup (dessert) tersedia tiga macam, cemilan (keletikan) 6 macam, minuman 2 macam (jus + air putih).

Chef Ano Arbie dengan dua menu spesial buatannya di Neo Hotel Kupang. (POS-KUPANG.COM/Adiana Ahmad)

Menu cemilan, terdiri dari keripik pisang, acang telur, kacang sembunyi, stec balado,k iri kiri dan kripik singkong.(*)