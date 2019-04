Unjuk Gigi di AS, Kopi Indonesia Bidik Transaksi 26,3 Juta Dollar AS

POS-KUPANG.COM- Produk kopi khas dan premium atau yang disebut specialty asal Indonesia kembali tampil di pameran internasional Global Specialty Coffee Expo (GSCE) 2019.

Pameran tersebut diadakan di Boston Convention and Exhibition Center, Boston, Massachusetts, AS. Saat pameran berlangsung, Indonesia membukukan transaksi potensial sebesar 26,3 juta dollar AS.

Nilai tersebut diprediksi akan terus bertambah, mengingat masih terdapat transaksi yang ditindaklanjuti. Keikutsertaan Indonesia kali ini merupakan hasil kerja sama Kedutaan Besar RI di Washington DC melalui Atase Perdagangan dan Atase Pertanian dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chicago dan ITPC Los Angeles.

Atase Perdagangan Reza Pahlevi mengatakan, nilai transaksi pada pameran tahun ini menunjukkan kualitas kopi Indonesia sudah mendapatkan tempat bagi pencinta kopi dunia.

"Selain itu, citra Indonesia juga harus terus dikembangkan, tidak hanya sebagai produsen dan eksportir biji kopi, namun juga nilai tambah dari kopi itu sendiri,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Jumat (19/4/2019).

Pameran GSCE merupakan tempat berkumpulnya pembeli kopi specialty di kawasan Amerika Utara dan menjadi acuan bagi tren kopi dunia.

Pameran yang diikuti 515 peserta dari 41 negara ini dikunjungi lebih dari 14.000 pengunjung dan hampir setengahnya merupakan pembeli internasional.

Tahun sebelumnya, tercatat 79 persen pembeli yang datang merupakan pembeli yang memiliki otoritas pengambilan keputusan atau yang berwenang dalam memberikan rekomendasi pembelian di perusahaannya.

Sehingga, pameran kopi ini menjadi sangat prospektif.

