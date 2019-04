Masih Terbuka, Tawaran Beasiswa S-2 Luar Negeri dari Kementerian Kominfo

POS-KUPANG.COM- Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) kembali menawarkan Program Beasiswa S2 Luar Negeri untuk tujuan Tsinghua University (Republik Rakyat Tiongkok) dan International Institute of Information Technology Bangalore (India).

Beasiswa diberikan khusus jurusan terkait Public Policy dan Teknologi Informasi.

Dalam beasiswa S2 ini, peserta dapat memilih salah satu program studi dan universitas berikut: 1. Tsinghua University, Republik Rakyat Tiongkok: Master of Public Administration in International Development (MID) – Beijing Data Science and Information Technology – Shenzen

2. International Institute of Information Technology Bangalore, India Master of Science Digital Society

Persyaratan Umum 1. WNI terbuka untuk PNS dan masyarakat umum. 2. Berusia maksimal 35 tahun pada tanggal 31 Desember 2019.

3. Belum mempunyai gelar S2 dan tidak sedang mendapatkan beasiswa lain. 4. Mendapatkan ijin dari pejabat berwenang. 5. Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun. 6. Mampu menunjukkan potensi pemimpin, pembuat keputusan, mempunyai atribut personal, integritas, intelektual dan interpersonal yang mencerminkan potensi ini. 7. Kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan. 8. Lulusan S1 dengan IPK minimal 2,9 (dari skala 4,0). 9. Berkas pendaftaran dapat diemail ke: beasiswaln@mail. kominfo.go.id sebelum 24 APRIL 2019.

Kelengkapan dokumen: 1. ID Card (KTP/Paspor) 2. Ijazah 3. Transkrip Nilai 4. Formulir Pendaftaran 5. Surat Ijin Atasan 6. Surat Rekomendasi 7. TOEFL/IELTS

Jadwal beasiswa: 1. Batas waktu pendaftaran: 24 April 2019 2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 25 April 2019 3. Seleksi Wawancara oleh Kementerian Kominfo di BPRTIK Ciputat: 29 April 2019 4. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara: 29 April 2019 5. Fasilitasi Pendampingan Registrasi Online (Tsinghua University): 30 April 2019 6. Pengiriman List Calon Pelamar IIITB: 15 Mei 2019 7.

Pengumuman Peserta Seleksi Kampus IIIT B: 16 s/d 21 Mei 2019 8. Seleksi oleh Kampus IIIT?B: 22 Mei 2019 9. Pengumuman Final Penerima Beasiswa: Juni 2019

10. Pengurusan Perizinan: Juni 2019 11. Pembekalan: Juni 2019 Info lengkap dapat diakses melalui tautan ini: https://kominfo.go.id/content/detail/18070/pembukaan-penerimaan-beasiswa-s2-luar-negeri/0/pengumuman.(*)

