Anda Berminat? Masih Terbuka, Tawaran Beasiswa S-2 Luar Negeri dari Kominfo

POS-KUPANG.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) kembali menawarkan Program Beasiswa S2 Luar Negeri untuk tujuan Tsinghua University (Republik Rakyat Tiongkok) dan International Institute of Information Technology Bangalore (India).

Beasiswa diberikan khusus jurusan terkait Public Policy dan Teknologi Informasi. Dalam beasiswa S2 ini, peserta dapat memilih salah satu program studi dan universitas berikut:

1. Tsinghua University, Republik Rakyat Tiongkok: Master of Public Administration in International Development (MID) - Beijing Data Science and Information Technology - Shenzen

2. International Institute of Information Technology Bangalore, India Master of Science Digital Society

Persyaratan Umum:

1. WNI terbuka untuk PNS dan masyarakat umum.

2. Berusia maksimal 35 tahun pada tanggal 31 Desember 2019.

3. Belum mempunyai gelar S2 dan tidak sedang mendapatkan beasiswa lain.

4. Mendapatkan ijin dari pejabat berwenang.