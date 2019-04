Renungan Harian Kristen Protestan Jumat 19 April 2019, "Susah Menjadi Murid Yesus?"

Renungan Harian Kristen Protestan 19 April 2019

Oleh: Pdt DR Mesakh A P Dethan MTh

Susah Menjadi Murid Yesus?

Banyak orang bilang menjadi murid lebih mudah dari pada menjadi seorang guru. Tetapi sebaliknya ada orang yang bilang menjadi guru lebih mudah dari pada menjadi murid.

Tiap pendapat tentu punya alasannya masing-masing. Kenapa menjadi murid mudah, karena dia hanya belajar saja. Kenapa jadi guru mudah karena dia tinggal mengajar saja. Benar khan?

Kalau murid yang tidak belajar akan ketahuan di kertas ujian, sedangkan kalau guru yang tidak belajar akan ketahuan ketika bicara di deoan kelas tidak ada ujung pohon. He he he he.

Sebetulnya tidak gampang kalau kita lakoni tugas sebagai seorang dosen atau mahasiswa dengan serius. Kalau seorang mahasiswa menamatkan kuliahnya. Ia dapat berbangga.

Akan tetapi jangan berlebihan, karena itu baru langkah awal. Langkah berikutnya ia harus belajar lagi di lapangan, belajar dari masyarakat, dan kuliah yang sesungguhnya ada di tengah-tengah masyarakat di mana ia hidup dan bekerja.

Dalam bacaan alkitab kita hari ini Lukas 14:25-35 ada indikasi kuat baca bahwa betapa susahnya menjadi seorang murid dari Yesus, khususnya ayat 26 dan 27: „26 "Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. 27 Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.“

Apakah maksud Tuhan Yesus disini? Para ahli tafsir mengatakan bahwa kata-kata Yesus ini akan salah dimengerti, kalau kita tidak memahami dengan benar bentuk satra atau gaya bahasa yang Yesus gunakan disini.