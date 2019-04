Media Asing Soroti Pilpres 2019- Bahas 'Kemenangan' Jokowi

POS KUPANG.COM -- Hajat besar rakyat Indonesia, yakni Pemilihan Presiden 2019, tak lepas dari sorotan sejumlah media asing.

Termasuk, soal hasil quick count yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga survey yang diakui KPU.

Radio Inggris, BBC, dalam situsnya menulis judul 'Indonesia election: Widodo leads presidential race, polls suggest (Pemilu Indonesia : Widodo memimpin pemilihan Presiden, menurut survey)

Sementara, media Malaysia, The Star, menulis judul : 'Indonesians still rooting for Jokowi (Rakyat Indonesia masih setia pada Jokowi)'.

Kemudian, tak ketinggalan CNN, yang menulis Indonesia election: Early results show President Joko Widodo on course for second term (Pemilu Indonesia : Hasil awal menunjukkan Presiden Joko Widodo menuju periode kedua)'.

Media online yang berbasis di Singapura, Channel News Asia, merilis artikel berjudul : Indonesia president Jokowi leads in early election vote count against Prabowo: Pollsters (Presiden Indonesia Jokowi unggul di penghitungan awal Pemilu melawan Prabowo : Hasil Survey).

Sedikit berbeda, Media HongKong, South China Morning Post, dalam artikelnya, membahas soal sikap Prabowo Subianto yang tak mengakui hasil quick count : 'Indonesia election: Prabowo disputes quick count results to claim victory over Jokowi (Prabowo menolak hasil quick count untuk mengklaim kemenangan atas Jokowi"'

Dalam artikelnya, media-media mainstream dari luar negeri menyoroti hasil quick count di mana pasangan 01, Jokowi-Maruf Amin, unggul dari pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno.

"Presiden Indonesia sepertinya akan terpilih kembali, menurut hasil tak resmi yang dirilis beberapa jam setelah pemilu ditutup,"

Hasil resmi diperkirakan belum akan dirilis sampai Mei, tapi apa yang disebut 'quick counts', yang diselenggarakan sejumlah lembaga survey, sudah terbukti benar di tahun-tahun sebelumnya," tulis

Sementara itu, real count hasil Pilpres 2019 oleh KPU ditayangkan di laman resmi pemilu2019.kpu.go.id.

Pantauan Tribunnews.com pada Kamis pukul 9.36 WIB, dari 813.350 TPS yang ada, data yang masuk baru dari 1.147 TPS, atau sekitar 0,14102 %.

Berdasarkan data sementara itu, pasangan Joko Widodo (Jokowi) Maruf Amin memperoleh 58,02 persen atau sebanyak 125.936 suara.

Pilkada

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 41,98 persen atau 91.122 suara.

Data ini masih akan terus berubah lantaran data terus masuk. (*)