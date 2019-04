Setelah Keramas, Pastikan Jangan Gosokan Rambut Dengan Handuk

POS-KUPANG.COM | TANGERANG - Keramas merupakan salah satu aktivitas penting saat mandi. Selain membuat rambut tetap bersih dan wangi, keramas juga menjaga kulit kepala tetap sehat.

Head of Research and Development Skin Care and Hair Care, Paragon Technology and Innovation, Ridwan Sonjaya, mengungkapkan cara keramas yang baik dan perlakuan setelah keramas.

Saat sudah bersih, keringkan dengan handuk yang bisa menyerap air. Namun, pastikan untuk tidak menggosok-gosokan rambut dengan handuk.

Jika rambut digosok dengan handuk maka akan ada friction, yang menyebabkan kutikula rambut terbuka, sehingga berisiko terkena paparan dan membuat rambut lebih tipis.

• Caleg Gagal Bisa Alami Gangguan Jiwa Ini Cirinya Agar Cepat Ditangani

• Masih Ada Waktu Ayo Unggah Foto Ke Instagram, Pemenangnya Dapat Hadiah Rp 1 Juta Dari Telkomsel

"Nah lebih baik itu di-tap, kemudian biarkan dia kering secara normal atau natural. Kalau buru-buru, bisa juga gunakan hair dryer, tapi jangan terlalu sering karena kulit kepala dan rambut berisiko kering," ujar Ridwan saat media tour Wardah, Tangerang, Senin (15/4/2019).

Dia menjelaskan, keramas yang baik dimulai dari memastikan kondisi kulit kepala dan rambut sudah dalam keadaan basah.

Setelah itu, pemakaian sampo tergantung pada ketebalan dan densitas rambut.

"Jika memang normal, secukupnya saja di telapak tangan, lalu di-spread di telapak tangan, lalu dibusakan sambil pemijatan," kata Ridwan

Cara pemijatan yang baik adalah searah ke belakang untuk menenangkan kondisi kulit kepala dan peredaran darah di kepala, plus berfungsi untuk pembersihan lebih maksimal.

Kemudian dibilas dengan air bersih hingga tidak ada sisa sampo seperti busa kecil-kecil menempel di rambut atau kulit kepala. Pembilasan juga dibarengi dengan pemijatan.

"Sebab, jika masih ada sampo di rambut, itu bisa memicu rambut dan kulit kepala menjadi gatal, dan membuat pembersihan kurang sempurna. Biasanya dia jadi nempel dan mengerak," katanya.

Ridwan menyarankan keramas selama 3 - 5 menit. Lalu dianjurkan untuk 2 hari sekali keramas, terutama bagi perempuan. Jika pria, tak masalah keramas lebih sering, karena umumnya rambut lebih sedikit dan mudah dikeringkan. (kompas.com)