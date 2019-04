Kenalkan Jurusan Pada Siswa, Prodi Bahasa Inggris UKAW Kupang Gelar Generasi Z English 2019

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Program Studi (Prodi ) Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang menggelar Generasi Z English 2019, Selasa (16/4/2019) sore

Kegiatan itu diisi dengan lomba Story Telling dan Poetry Reading Competition bagi para siswa SMA di Kota Kupang.

Tampak puluhan mahasiswa dan para dosen memenuhi tempat kegiatan di depan gedung Perpustakaan UKAW Kupang Jalan Adisucipto Nomor 147 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Sebanyak 9 siswa tampak antusias mengikuti kegiatan yang bertema 'winers are not people who never fail, but people who never quit'.

Terdapat sebanyak 7 peserta yang mengikuti Story Telling dan 2 peserta Poetry Reading Competition dalam event yang diberi akronim 'Gen Z E' itu.

"Kami undang seluruh sekolah, tapi kali ini yang berpartisipasi adalah perwakilan dari dua sekolah yakni SMA Negeri 1 Kota Kupang dan SMA Citra Bangsa Kupang," kata Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UKAW Kupang, Naniana N. Benu, S.Pd., M.Hum di sela-sela kegiatan.

Dijelaskan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan prodi bahasa Inggris kepada para siswa.

Menurutnya, selain menumbuhkembangkan minat para siswa terkait bahasa dan sastra Inggris, para siswa merupakan calon mahasiswa yang nantinya dapat melanjutkan studi di kampus tersebut.

Sebelum kegiatan, sebelumnya para siswa juga telah mengikuti Free English Course yang diadakan di Prodi Bahasa Inggris FKIP UKAW Kupang.

