Liga Inggris- Pelatih Manchester City Tak Ingin Timnya Tergelincir di 5 Sisa Laga

POS KUPANG.COM -- Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan bahwa timnya akan memenangi lima laga terakhir di Premier League -kasta teratas Liga Inggris- musim ini demi mempertahankan gelar juara.

Liverpool menjadi satu-satunya rival The Citizens -julukan Manchester City- dalam perebutan gelar juara musim ini.

Pasukan Pep Guardiola itu sempat berada di puncak klasemen sementara setelah meraih kemenangan 3-1 dalam laga Man City vs Crystal Palace, Minggu (14/4/2019).

Namun, Man City hanya beberapa saat menduduki puncak klasemen karena Liverpool kembali mengambil alih posisi teratas setelah mengalahkan Chelsea.

Kemenangan 2-0 di laga Liverpool vs Chelsea menempatkan kembali The Reds ke puncak klasemen dengan keunggulan dua poin atas Man City. The Reds mengoleksi 85 poin, sedangkan The Citizens yang memiliki satu sisa laga lebih banyak telah mendulang 83 poin.

Keberhasilan mengalahkan Chelsea disebut-sebut akan menandai momentum Liverpool untuk meraih gelar juara musim ini. Sebab, tim besutan Juergen Klopp itu akan berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih mudah di sisa laga.

Sementara itu, lawan yang akan dijumpai Man City di lima pertandingan tersisa relatif lebih berat ketimbang Liverpool. Mereka masih harus melakoni dua bigmatch, yakni melawan Tottenham Hotspur pada 20 April dan Manchester United, lima hari kemudian.a

Pep Guardiola pun menyadari timnya akan menghadapi tantangan lebih besar ketimbang Liverpool. Oleh karena itu, Guardiola tidak mau Man City tergelincir di lima sisa laga musim ini.

"Kami pikir Liverpool akan memenangi seluruh pertandingan mereka, tapi posisi di Premier League ada di tangan kami," kata Guardiola, dilansirFourFourTwo.

"Kami harus memenangi setiap pertandingan jika ingin kembali meraih gelar juara. Kami tahu itu dan para pemain harus menunjukkan bahwa mereka ingin melakukan itu, dan saya tidak ragu soal itu," ujar pelatih asal Spanyol itu menambahkan. (*)