Berkas Perkara Tiga Nelayan Pembom Ikan Dinyatakan Lengkap, Pelaku Diancam 10 Tahun Penjara

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Berkas perkara tahap dua tiga orang nelayan yang menggunakan bom ikan di Kupang telah lengkap atau dinyatakan P-21.

Ketiga nelayan yang menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan masing-masing berinisial PB, YET dan YST. Ketiganya ditahan oleh pihak Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang pada Sabtu, (23/3/2019) lalu.

Demikian disampaikan oleh Kepala Stasiun PSDKP Kupang, Mubarak, S.St.Pi ketika menghubungi POS-KUPANG.COM, Selasa (16/4/2019) sore.

"Berkas penyidikannya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati. Pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap dua direncanakan akan dilakukan pada 23 April 2019 mendatang," ungkapnya.

Akibat perbuatannya, ketiga pelaku diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar.

"kepada ketiga pelaku dikenakan pasal 86 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1), Pasal 85 jo Pasal 9, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pihak Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang mengamankan tiga orang nelayan karena menggunakan bom ikan, Sabtu (23/3/2019).

Dibantu personil dari Ditpolair Polda NTT, Joel Bolang, ketiga nelayan tersebut diamankan saat tengah beroperasi.

Demikian disampaikan olehKepala Stasiun PSDKP Kupang, Mubarak, S.St.Pi ketika dihubungi POS-KUPANG.COM Sabtu malam.