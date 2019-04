Kepala Cabang PT Prima Parama Mobilindo Daihatsu Kupang, Richard sedang berpose mempromosikan All New Sirion, di showroom tersebut, Senin (15/4/2019).

Saatnya Tampil Penuh Percaya Diri dengan All New Sirion





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Daihatsu mengeluarkan varian terbaru All New Sirion Generasion. City car ini hadir dengan desain yang stylish dan aerodinamis.

Daihatsu All New Sirion siap melengkapi gayamu yang aktif dan trendi di segala aktivitas. So saatnya tampil penuh percaya diri dengan Daihatsu All New Sirion.

Kepala Cabang PT Prima Parama Mobilindo Daihatsu Kupang, Richard Saputra, ketika ditemui POS-KUPANG. COM, Senin (15/4/2019), menyampaikan, All New Sirion baru saja diluncurkan dan sudah diindent oleh masyarakat Kupang.

Mobil ini didesain dengan lampu depan baru LED, cahaya lebih terang dan hemat energi, dilengkapi fitur yang bisa mengatur ketinggian sorot lampu serta fitur yang akan menerangi area depan mobil bahkan setelah mobil dikunci.

Selanjutnya, desain bumper depan baru dengan chrome garnish grille yang membuat tampilan lebih stylish. Desain fog lamp baru dengan chrome garnish membuat tampilan lebih mewah.

Mobil ini, lanjutnya, untuk spoiler belakang didesain dengan LED HMSL yang stylish dan elegan. Lampu belakangnya dengan LED cahaya lebih terang dan stylish.

Untuk veleg, kata Richard sangat moderen dengan ukuran lebih besar yang membuat berkendara menjadi lebih stabil dan stylish.

Mobil ini juga dilengkapi dengan tampilan roof antenna yang membuat pengguna semakin moderen. New autor rear wiper, membuat lebih aman dan praktis saat mundur dalam kondisi hujan.

Sedangkan new front speed sensing wiper, lebih praktis dan aman berkendara saat hujan dengan kecepatan wiper menyesuaikan dengan kecepatana laju kendaraan.