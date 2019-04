Restoran Bambu The Kings di Lokasi Imperial World Miliki 13 Venue

Area Restoran Bambu The Kings begitu ramai. Tamu-tamu begitu mengagumi lokasi strategis The King yang mempunyai pemandangan nan indah

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Restoran Bambu The Kings satu-satunya entertaining lifestyle yang memiliki view yang sangat indah dengan 13 venue.

The Kings memiliki restoran, VVIP Room, VVIP terrace, sunset bar, sunset tower, beach club, VVIP waterfall, sunset garden pool, VVIP dj booth, poolbar, ocean garden, outbond adventure, resort villa and spa, NTT souvenir shop dan golf driving range.

Restoran Rambu The Kings berada di area Imperial World, Kelurahan Namosain, Kota Kupang dan peresmian dilakukan oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dengan ditandai dengan pelepasan layang-layang The Kings dan juga perayaan ulang tahun Owner Samuel Luan.

"Konsep The Kings ini diadopsi dari Bali. Dimana di Bali sudah ada beberapa tempat seperti ini. Saya ingin membuat ini di Kupang, tidak kalah indah dengan Bali. Sehingga ini jadi destinasi yang luar biasa," ujar Owner The Kings Kupang, Semuel Luan, pada acara Soft Opening, Minggu (14/4/2019)

Seperti disaksikan, area Restoran Bambu The Kings ramai dipadati undangan, diantaranya

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi; Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, Forkompinda NTT, Forkompinda Kota Kupang, kerabat, kolega, keluarga dan lainnya yang memenuhi restoran bambu The Kings. Para tamu mengagumi lokasi strategis The King yang mempunyai pemandangan nan indah.

Bangunannya pun sangat artistik dengan berbahan dasar bambu, unik dan elok dipandang mata.

Restoran bambu ini dikonsepkan senatural mungkin dengan meja dan kursinya terbuat dari kayu dan tiang dan atapnya dari bambu asli Bajawa-Flores. Dengan hiasan lampu-lampu gantung yang juga hiasi anyaman rotan.

Restoran bambu ini menyediakan menu andalan makanan khas NTT, sup ikan, sup kepala ikan, tenggorokan ikan, sirip ikan dan ikan bakar. Ada juga cumi bakar dan udang bakar. Sedangkan minumannya, tersedia kelapa, es cendol dan lainnya sementara untuk cemilannya seperti pisang dan ubi, menunya sangat natural. Restoran ini dibuka mulai pukul 10.00-22.00 Wita dan bisa dipakai untuk berbagai event seperti acara ulang tahun, arisan, meeting dan lainnya.

Semuel menjelaskan sunset bar menyediakan minuman ringan sampai beralkohol. VVIP room ada di bagian bawah restoran belum dibuka tapi sudah dipakai oleh masyarakat kota Kupang.

"Ternyata animo masyarakat kota Kupang luar biasa. Karena sudah bisa dipakai untuk berbagai event dan juga terdapat fasilitas karaoke di dalamnya," ujarnya.

Owner The King, Samuel Luan beserta istri pose bersama Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore dan Ny Hilda Riwu Kore-Manafe di Restoran Bambu The Kings, Minggu (14/4/2019). (POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati)

Fasilitas yang masih dalam progress, lanjutnya, yaitu sunset garden pool yang melayani acara wedding sampai 1.000 pax. Ada pula ocean garden yang bisa menampung 5.000-10.000 pax sehingga bisa dipakai untuk acara akbar dan konser.