POS-KUPANG.COM - ARMY Inilah Sosok Wanita Dibalik Kesuksesan Lagu-lagu BTS Termasuk ''Boy In Luv'' Loh!

Penampilan BTS di Saturday Night Live merupakan salah satu penampilan BTS paling mengesankan.

Tetapi penampilan luar biasa BTS ini tak terlepas dari tangan dingin pencipta lagu Amerika Melanie Fontana.

Jungkook dan Melanie Fontana (koreaboo)

Melanie Fontana merupakan salah satu baking vocal BTS saat tampil di SNL.

Fontana (koreaboo)

Tetapi ARMY perlu tahu kontribusi Melanie Fontana bukan hanya sampai disitu ternyata ia juga merupakan penulis lagu yang bertanggung jawab pada lagu terbaru BTS ''Boy With Love''yang juga ditampilkan dalam program SNL.

Fontana tak hanya menulis lagu untuk superstar Amerika seperti Britney Spears dan Justin Bieber.

Tetapi ia juga menulis lagu untuk para legenda KPop seperti Girl’s Generation.

Ia juga turut membuat lagu '' “Euphoria” yang dinyanyikan Jungkook BTS dan juga sebagai lagu pembuka album BTS '' Love Yourself: Answer''.

Untuk album terbaru BTS For Map Of The Soul: Persona Fontana menulis lagu '' “Boy With Luv”, dan “Mikrokosmos”.