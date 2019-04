Hasil Liga Inggris, Tottenham Geser Chelsea, MU Salip Arsenal

Lucas Moura menggendong Gabriel seusai laga Tottenham Hotspur vs Huddersfield Towen dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Tottenham Hotspur, 13 April 2019.

POS KUPANG.COM - - Perubahan posisi di klasemen Liga Inggris terjadi pada pekan ke-34 Premier League, Sabtu (13/4/2019).

Tottenham Hotspur naik ke posisi, menggeser Chelsea seusai menang telak 4-0 atas Huddersfield Towen.

Pada pertandingan Tottenham vs Huddersfield di Stadion Tottenham Hotspur itu, Lucas Moura menjadi bintang utama.

Lucas Moura mencetak tiga dari empat gol kemenangan timnya. Adapun satu gol The Spurs lain dibukukan Victor Wanyama.

Kemenangan atas Huddersfield membuat Tottenham naik ke peringkat ke-3 dengan 67 poin dari 33 laga, unggul satu angka atas Chelsea.

Laga penutup jadwal Liga Inggris pada Sabtu malam WIB adalah duel Manchester United vs West Ham United.

Pertandingan di Stadion Old Trafford itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah berkat dwi gol penalti Paul Pogba.

Menang atas West Ham, MU naik ke posisi ke-5 klasemen Liga Inggris dengan 64 poin, unggul satu angka atas Arsenal yang baru akan bertanding pada Selasa dini hari WIB.

Selain Watford vs Arsenal, jadwa Liga Inggris pekan ke-33 Premier League yang masih tersisa adalah Crystal Palace vs Manchester City dan Liverpool vs Chelsea.

Dua laga tersebut dilangsungkan pada Minggu (14/4/2019) malam WIB.

Hasil Liga Inggris, pekan ke-34 Premier League hingga Sabtu (13/4/2019):

Leicester City 0-1 Newcastle United (Ayoze Perez 32')

Tottenham Hotspur 4-0 Huddersfield Town (Victor Wanyama 24', Lucas Moura 27', 87', 90')

Brighton & Hove Albion 0-5 AFC Bournemouth (Dan Gosling 33', Ryan Fraser 55', David Brooks 74', Callum Wilson 82', Junior Stanislas 90')

Burnley 2-0 Cardiff City (Chris Wood 31', 90')

Fulham 2-0 Everton (Tom Cairney 46', Ryan Babel 69')

Southampton 3-1 Wolverhampton Wanderers (Nathan Redmond 2', 30', Shane Long 71' ; Willy Boly 28')

Manchester United 2-1 West Ham United (Paul Pogba 19'-penalti, 80'-pen ; Felipe Anderson 69')

Jadwal Liga Inggris, pekan ke-34 Premier League:

Crystal Palace vs Manchester City, Minggu (14/4/2019), pukul 20.05 WIB

Liverpool vs Chelsea, Minggu (14/4/2019), pukul 22.30 WIB

Watford vs Arsenal, Selasa (16/4/2019), pukul 02.00 WIB. (*)