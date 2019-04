Sesi Latihan Juventus Dinilai Lebih Sulit ketimbang di Liverpool

Ajax vs Juventus, Leg 1 Perempat Final Liga Champions, Kamis (11/4/2019) dini hari WIB, uji ketajaman Cristiano Ronaldo.

POS KUPANG.COM -Sesi latihan yang diakukan di Juventus dinilai lebih sulit ketimbang di Liverpool. Hal itu dilontarkan gelandang Juventus yang pernah bermain di Liverpool, Emre Can.

Can pernah menghabiskan empat musim di Anfield setelah pindah dari Bayer Leverkusen pada 2013. Dia memainkan peran penting bagi The Reds, tidak pernah tampil kurang dari 37 kali dalam satu musim.

Namun, Can meninggalkan Liga Premier ke Serie A setelah musim 2017-2018. Dia bergabung Juventus dengan status bebas transfer.

“Saya pernah mengeluh ke Juergen Klopp tentang latihan keras di Liverpool! Tetapi latihan di sini, di Juventus sedikit lebih sulit," kata Can kepada DAZN danGoal.

"Kami harus berlari lebih banyak lagi, melakukan lebih banyak latihan kekuatan. Itu adalah tantangan besar bagi saya di awal. Tapi, sekarang tubuh saya sudah terbiasa dengan itu," ucap Can.

Can mengaku hingga kini masih dekat dengan Klopp. Meski sempat merasa sulit meninggalkan The Reds, Can merasa telah membuat keputusan yang tepat untuk pindah ke Juve.

“Dia (Klopp) kecewa. Dia ingin saya tetap di Liverpool, tetapi menerima keputusanku. Dia juga tahu bahwa itu bukan keputusan melawannya atau melawan Liverpool, tetapi untuk tantangan baru di Juventus," kata Can.

"Saya memiliki waktu yang indah dan berkesan di Liverpool dan akan selalu berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya di sana," kata dia. (*)