Nikmati Ester Brunch di Swiss-Beli Kristal Hotel Kupang Hanya Rp 60.000

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG --Kehangatan perayaan Paskah merupakan hal yang sangat istimewa untuk umat nasrani. Swiss-Belinn Kristal Kupang memberikan promo khusus, Easter Brunch untuk moment Paskah ini.

Easter Brunch merupakan hidangan menu buffet all you can eat antara makan pagi dan makan siang yang bisa dinikmati dengan harga Rp 60.000,00 per pax.

Promo ini berlaku selama tiga hari mulai dari 19 April 2019 sampai dengan 21 April 2019 mulai dari pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita. Masyarakat Kota Kupang dapat menikmati promo Easter Brunch dengan langsung datang ke BaReLo, Swiss-Belinn Kristal Kupang.

Promo ini diadakan agar Masyarakat Kota Kupang dapat menghabiskan waktu bersama keluarga atau orang-orang tercinta selama moment paskah dengan nuansa yang berbeda.

Swiss-Belinn Kristal Kupang memberikan promo ini kepada seluruh masyarakat Kota Kupang. Selama Moment Paskah ini, Easter Brunch bisa dinikmati dengan datang langsung selama periode yang ada atau melakukan pemesanan terlebih dahulu di hotline Swiss-Belinn Kristal Kupang 0380-8430300.

Adapun menu yang disajikan dalam paket Easter Brunch adalah menu Buffeet All You Can Eat yang tersedia mulai dari makanan pembuka hingga hidangan penutup.

Swiss-Belinn Kristal Kupang menjamin kepuasan pelanggan dengan rasa makanan yang premium. Tidak hanya itu saja, Paket Easter Brunch memberikan bonus khusus untuk setiap pembelian 10 pax gratis 1 pax dan berlaku untuk kelipatannya.

“Di moment Paskah ini hal yang istimewa adalah dapat berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tercinta, untuk itu kami memberikan kenyamanan berkumpul bersama keluarga di Swiss-Belinn Kristal Kupang dalam paket Easter Brunch.

Kami menjamin akan memberikan kepuasan kepada para Tamu kami di Easter Brunch dengan hidangan buffee yang bisa di makan sepuasnya dari hidangan pembuka sampai hidangan penutup. Kami management berharap, lewat promo ini, tamu kami merasa puas dan kebersamaan paskah menjadi lebih istimewa," kata

Marketing Communication Swiss-Belinn Kristal Hotel Kupang, Bernadeth Helena Ayuningrum, kepada POS-KUPANG. COM, Jumat (12/4/2019).

Untuk pemesanan dan info lebih lengkap, katanya, dapat menghubungi hotline Swiss-Belinn Kristal Kupang di 0380-8430300.

Swiss-Belinn Kristal Kupang merupakan hotel berbintang tiga yang dikelola oleh manajemen Swiss-Belhotel International.

Swiss-Belinn Kristal Kupang terletak di tepi pantai Pasir Panjang Kota Kupang dan memiliki Sea View yang indah.

Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang memiliki 136 kamar yang terbagi menjadi 5 tipe kamar yakni, Standart Room, Superior Room, Deluxe Room, Club Suite, dan Super Suite. Untuk keperluan bisnis, Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang menyediakan 5 Meeting Room dan 1 Ballroom. Hotel ini dilengkapi dengan fasilitas Pub – Karoke, Swimming Pool, Jogging track.(*)