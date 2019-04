BTS Resmi Comeback, Inilah Lirik Lagu Boy With Luv feat Halsey Lengkap Terjemahan Indonesia

POS-KUPANG.COM - Berikut lirik lagu Boy With Luv BTS, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dan Inggris.

Boygroup asuhan Big Hit Entertainment, BTS, resmi comeback dengan album baru mereka, Map of the Soul: Persona.

Pada Jumat (12/4/2019) pukul 16.00 WIB, Big Hit merilis video musik Boy With Luv BTS di saluran YouTube mereka.

Dalam lagu Boy With Luv, BTS akan berkolaborasi dengan Halsey, penyanyi Amerika.

Boy With Luv sendiri merupakan lagu bergenre funk pop.

Lagu ini menceritakan tentang hal sederhana soal ketertarikan dan jatuh cinta.

Selain Boy With Luv, Big Hit Entertainment juga telah merilis video musik solo track RM BTS, Intro: Persona.

Berikut Tribunnews sajikan lirik lagu Boy With Luv BTS :

Boy With Luv - BTS

Modeun ge gung-geumhae How’s your day

Oh tell me

Mwoga neol haengboghage haneunji

Oh text me

Your every picture

Nae meolimat-e dugo sip-eo oh bae

Come be my teacher

Ne modeun geol da galeuchyeojwo

Your 1, your 2