Putra Ronaldinho Dikontrak Cruzeiro

POS KUPANG.COM -- Putra legenda sepak bola Brasil Ronaldinho, Joao Mendes, telah menandatangani kontrak berdurasi enam tahun dengan tim klub negeri Samba, Cruzeiro.

Hebatnya, dikutip dari BBC Sports, Selasa (9/4/2019), Joao Mendes tak membawa "embel-embel" nama besar ayahnya saat menjalani seleksi di Cruzeiro.

Penyerang berusia 14 tahun tersebut tidak mengungkapkan siapa nama ayahnya yang terkenal itu sampai dia berhasil menjalani uji coba dan menandatangani kontrak dengan klub Brasil itu.

"Meskipun dia adalah putra Ronaldinho, Mendes melakukan tes di klub tanpa sepengetahuan kekerabatan," demikian pernyataan pihak klub.

"Dengan bakatnya sendiri, penyerang muda itu disetujui dan hanya ketika dia sudah berada di klub, akhirnya terungkap nama ayah terkenal itu (Ronaldinho)," lanjut pernyataan itu.

Sementara itu, Direktur Cruzeiro yunior, Amarildo Ribeiro, memuji fisik dari sang anak Ronaldinho tersebut.

"Dia adalah pemain yang bisa bermain baik sebagai pemain area maupun sebagai second striker," ucapnya.

"Dia adalah pemain yang, bahkan dengan ukuran besar, memiliki kecepatan dan penyelesaian dengan sangat baik," kata Amarildo.

Amarildo Ribeiro on Joao Mendes' playing style: "He is a tall player with high technical quality. A player who can play both as a box player and as a second striker. He is a player who, even with his size, has speed and finishes very well." pic.twitter.com/QZJZUaNtmL

- Squawka News (@SquawkaNews) 7 April 2019

Adapun Mendes mengaku senang bisa mendapat kontrak profesional dari Cruzeiro.

"Ini adalah mimpi bahwa suatu hari saya bisa menandatangani kontak profesional dengan Cruzeiro, bermain secara profesional, membuat gol di Mineirao yang ramai dan mendedikasikan untuk para penggemar," ucapnya.

"Cruzeiro adalah tim yang membuka pintu bagi saya. Saya sangat mencintai klub," ucap Mendes dikutip dari Marca.

Mendes lahir pada Februari 2005 di Rio de Janeiro dan tingginya saat ini adalah 1,78 meter dan akan terikat dengan Cruzeiro hingga 2025.

Mendes merupakan putra Ronaldinho, legenda sepak bola Brasil. Ronaldinho, yang kini berusia 39 tahun, dianggap sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa, terkenal karena kreativitas, trik, dan aksi giring bolanya.

Dalam kariernya selama 17 tahun, dia pernah membela Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona, dan AC Milan serta memenangi Ballon d'Or pada 2005. (*)