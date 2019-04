Jet Tempur F-35 Jepang Hilang dari Radar di Kawasan Pasifik

POS KUPANG.COM - Angkatan Udara Jepang (ASDF) menyatakan, mereka kehilangan kontak dengan jet tempur F-35 yang saat itu melakukan misi terbang malam.

Dalam keterangan ASDF, jet tempur buatan Amerika Serikat (AS) itu hilang kontak pada pukul 19.27 waktu setempat, demikian laporan Japan TimesSelasa (9/4/2019).

Diwartakan Asahi Shimbun via Russian Today, pesawat itu lepas landas bersama pesawat lainnya dalam latihan malam di Pangkalan Misawa.

Dari pangkalan berlokasi 135 km di timur laut Misawa City itu, F-35 tersebut terbang selama 30 menit sebelum menghilang dari radar di kawasan Samudera Pasifik.

Saat itu, diyakini hanya ada satu pilot di dalam jet tempur tersebut. Namun, ASDF tidak bisa mengonfirmasi apakah dia berhasil meloloskan diri.

"Untuk saat ini, kami bakal mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk keselamatan pilot," kata Iwaya saat ditanyakan penyebab jet tempur itu menghilang.

Iwaya melanjutkan hingga insiden ini selesai diselidiki, seluruh jet tempur F-35 yang berada di Pangkalan Misawa tak akan diterbangkan.

F-35A yang dipunyai Jepang merupakan jet tempur dengan lepas landas dan mendarat secara konvensional, serta paling kecil yang diproduksi pabrikan Lockheed Martin.

Negeri "Matahari Terbit" telah membentuk skuadron pertama F-35 yang bermarkas di Misawa dengan berkekuatan 13 unit pada 26 Maret lalu.

Nantinya, Tokyo berencana membentuk skuadron berisi 147 unit jet tempur F-35, dengan 105 di antaranya merupakan varian F-35A. (*)