Jadwal Persija di Liga 1 Tahun 2019, Laga Pembuka Lawan Semen Padang

POS KUPANG.COM -- PT Liga Indonesia Baru telah menyusun jadwal lengkap Liga 1 2019, termasuk jadwal pertandingan untuk Persija Jakarta.

Juara bertahan itu akan mengawali kiprahnya dengan menghadapi Semen Padang pada Rabu (8/5/2019).

Macan Kemayoran dijadwalkan akan menjamu musuh bebuyutannya, Persib Bandung pada Sabtu (3/8/2019).

Sepekan kemudian, Persija bertandang ke Surabaya menantang Persebaya pada Sabtu (10/8/2019).

Untuk putaran kedua, Persija dan Persib akan bertanding di Bandung pada Sabtu (30/11/2019).

Beberapa hari kemudian, Persija akan menjamu Persebaya pada Kamis (5/12/2019).

Persija akan menutup kiprahnya di Liga 1 2019 dengan menjamu Bhayangkara FC pada Minggu (22/12/2019).

Berikut jadwal lengkap Persija Jakarta di Liga 1 2019:

1 HOME PERSIJA Jakarta vs Semen Padang FC RABU 8-May 20:30

2 AWAY PSS Sleman vs PERSIJA Jakarta SENIN 20-May 20:30

3 HOME PERSIJA Jakarta vs PS TIRA SABTU 25-May 20:30

4 AWAY PERSERU vs PERSIJA Jakarta RABU 29-May 20:30

5 HOME PERSIJA Jakarta vs Arema FC JUMAT 14-Jun 18:30

6 AWAY PERSIPURA Jayapura vs PERSIJA Jakarta SABTU 22-Jun 13:30

7 HOME PERSIJA Jakarta vs Bali United FC MINGGU 30-Jun 18:30

8 AWAY PSIS Semarang vs PERSIJA Jakarta MINGGU 7-Jul 18:30

9 HOME PERSIJA Jakarta vs PS Barito Putera JUMAT 12-Jul 18:30

10 AWAY Madura United FC vs PERSIJA Jakarta RABU 17-Jul 18:30

11 HOME PERSIJA Jakarta vs Borneo FC MINGGU 21-Jul 18:30

12 AWAY PERSELA Lamongan vs PERSIJA Jakarta MINGGU 28-Jul 18:30

13 HOME PERSIJA Jakarta vs PERSIB Bandung SABTU 3-Aug 18:30

14 AWAY PERSEBAYA vs PERSIJA Jakarta SABTU 10-Aug 18:30

15 HOME PERSIJA Jakarta vs PSM Makassar RABU 14-Aug 18:30

16 AWAY Kalteng Putra vs PERSIJA Jakarta MINGGU 18-Aug 18:30

17 AWAY Bhayangkara FC vs PERSIJA Jakarta JUMAT 23-Aug 18:30

18 AWAY Semen Padang FC vs PERSIJA Jakarta KAMIS 12-Sep 15:30

19 HOME PERSIJA Jakarta vs PSS Sleman SELASA 17-Sep 18:30

20 AWAY PS TIRA vs PERSIJA Jakarta SABTU 21-Sep 18:30

21 HOME PERSIJA Jakarta vs PERSERU MINGGU 29-Sep 18:30

22 AWAY Arema FC vs PERSIJA Jakarta SABTU 5-Oct 18:30

23 HOME PERSIJA Jakarta vs PSIS Semarang RABU 16-Oct 18:30

24 AWAY Bali United FC vs PERSIJA Jakarta MINGGU 20-Oct 18:30

25 HOME PERSIJA Jakarta vs PERSIPURA Jayapura SABTU 26-Oct 18:30

26 AWAY PS Barito Putera vs PERSIJA Jakarta KAMIS 31-Oct 18:30

27 HOME PERSIJA Jakarta vs Madura United FC SENIN 4-Nov 18:30

28 AWAY Borneo FC vs PERSIJA Jakarta SABTU 9-Nov 18:30

29 HOME PERSIJA Jakarta vs PERSELA Lamongan MINGGU 24-Nov 18:30

30 AWAY PERSIB Bandung vs PERSIJA Jakarta SABTU 30-Nov 15:30

31 HOME PERSIJA Jakarta vs PERSEBAYA KAMIS 5-Dec 18:30

32 AWAY PSM Makassar vs PERSIJA Jakarta SENIN 9-Dec 15:30

33 HOME PERSIJA Jakarta vs Kalteng Putra MINGGU 15-Dec 18:30

34 HOME PERSIJA Jakarta vs Bhayangkara FC MINGGU 22-Dec 18:30

Ket: Jadwal bisa berubah sesuai kondisi di lapangan