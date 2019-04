Aneh, dokter di Taiwan keluarkan 4 ekor lebah dari mata seorang perempuan

POS-KUPANG.COM | DONGGAN - Seorang dokter di Taiwan terkejut saat mendapati seorang pasien dengan kelopak mata membengkak ternyata disebabkan karena empat ekor lebah yang hidup di dalam rongga matanya.

Dokter Hung Chi-ting, dari Rumah Sakit Universitas Fooyin, di Pingtung, Donggan, mengaku kasus yang dialami Nona He, yang berusia 20-an tahun, merupakan kasus yang pertama di dunia.

• Oknum TNI Pelaku Kasus Prostitusi Anak di Ambon, Ini Tanggapan Kapenrem Kodam XVI Pattimura

Dokter Hung Chi-ting merupakan kepala oftalmologi, yakni bidang kedokteran yang mempelajari penyakit berkaitan dengan mata, di rumah sakit tersebut.

Dilansir Daily Mail Online, Nona He mulai merasakan adanya sesuatu yang masuk ke dalam matanya saat dia bersama kerabatnya mencabuti rumput liar di sebuah makam keluarga.

• Warga Pesisir Pantai Pandeglang Heboh, Temukan Jenazah Dalam Karung

"Kami sedang mengunjungi makam keluarga dan mencoba sedikit merapikannya dengan mencabut rumput-rumput liar."

"Mendadak angin berhembus dan meniupkan pasir dan tanah ke wajah saya. Saya merasakan ada sesuatu yang masuk ke mata saya," kata He, asal kota pelabuhan Kaohsiung.

He mencoba membersihkan matanya menggunakan air. Namun pada malam harinya, kondisi matanya tak kunjung membaik bahkan semakin terasa sakit dan bengkak.

"Saya merasakan rasa sakit seperti ditusuk-tusuk dan saya pun mulai menangis," ujarnya.

Keesokan harinya, He memutuskan untuk pergi menemui dokter dan memeriksakan matanya yang bengkak. He mengaku sejak pertama kemasukan sesuatu, He tidak sekalipun mengucek matanya.