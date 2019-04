Peringatan HUT 73 TNI AU di Kupang, Prajurit Diingatkan Komitmen Netralitas Dalam Pemilu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Seluruh prajurit TNI Angkatan Udara (AU) kembali diingatkan untuk memegang teguh komitmen netralitas dalam perhelatan pesta demokrasi pada Pemilu tahun 2019.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Ksau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, SE.,MM dalam sambutannya pada peringatan 73 Tahun TNI AU yang dibacakan oleh Dansatrad 226 Buraen Letkol Lek Haris saat upacara peringatan HUT ke-73 TNI Angkatan Udara di Hanggar Lanud El Tari, Penfui Kupang, NTT pada Selasa (9/4/2019) pagi.

• Danlantamal VII Resmikan Pembangunan Fasilitas Pangkalan Lantamal VII Kupang

Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 TNI Angkatan Udara ini, bertindak selaku Inspektur Upacara Dansatrad 226 Buraen Letkol Lek Haris.

Dalam sambutannya Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna, SE., MM menyampaikan peringatan ke-73 Hari TNI AU Tahun 2019 ini dilaksanakan secara sederhana dengan konsep pesta rakyat.

“Kita laksanakan secara sederhana, konsep kegiatan peringatan ini adalah “Pesta Rakyat” sebagai manifestasi kemanunggalan TNI AU dengan rakyat. Karena TNI AU lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan hasil-hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

• Satlantas Polres Kupang Kota Sambut Baik Aturan Dilarang Merokok Sambil Berkendaraan

Ia menyampaikan harapannya agar seluruh prajurit dapat menjaga soliditas dan sinergitas selama pesta demokrasi.

“Kita sama-sama mengetahui bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 17 April mendatang. Selama pesta demokrasi, saya mengharapkan seluruh personel dapat menjaga soliditas dan sinergitas, baik di internal TNI Angkatan udara, antar angkatan, serta lembaga pemerintah, termasuk dengan Polri,” demikian Ksau.

Orang pertama di TNI AU ini mengharapkan agar seluruh personel TNI AU harus memegang teguh komitmen netralitas dalam pemilu tahun 2019.

“Tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam berperilaku di lingkungan masyarakat, jangan mudah terprovokasi dan jangan melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik TNI Angkatan Udara.”

Hadir pada kegiatan tersebut Kadispers Lanud El Tari Letkol Adm Jupri Hendro S.Sos, Para Pejabat Lanud El Tari, Dankipan C Yonko 466 Paskhas, Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 5/D.III Lanud El Tari Ny Alvia Arief Hartono, Ketua IKKT Satrad 226 Buraen, Ketua PIA Ardhya Garini Anak Ranting Kipan C Yonko 466 Pakshas, serta Personel Lanud El Tari, Satrad 226 Buraen dan Kipan C Yonko 466 Pakhas. (hh)