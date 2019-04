Ini Pernyataan Marc Marquez soal Perubahan Motor Honda Musim Ini

POS KUPANG.COM -- Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengatakan bahwa tidak ada perubahan besar pada motor yang ditungganginya di MotoGP 2019.

Menurut Marquez, Repsol Honda tidak mengembangkan motornya secara drastis untuk menghadapi kompetisi musim ini.

Pendapat itu diungkapkan Marquez seusai menjuarai MotoGP Argentina 2019. Pebalap asal Spanyol itu menang mutlak dengan jarak 9,816 detik dari Valentino Rossi yang berada di posisi kedua.

Namun, Marquez menyatakan bahwa performa impresifnya di Argentina bukan terjadi karena perubahan besar yang dilakukan Honda.

"Motornya tidak berubah drastis, motor saya hanya berubah secara logis," ujar Marquez yang dikutip BolaSport.com dari EFE, Senin (8/4/2019).

Meski demikian, pembalap berkebangsaan Spanyol itu mengaku memang ada perkembangan yang lebih baik yang ditunjukkan motor Honda RC213V.

Marquez menyatakan bahwa dia merasa lebih nyaman saat melaju balapan melawan para rivalnya saat ini.

"Tahun lalu di Argentina saya tidak bisa mencetak poin, tetapi saat ini kecepatan dan sensasi ketika melaju dengan motor ini sangat bagus," kata Marquez.

"Tahun ini, saya merasa cepat dan hasilnya sudah bermunculan. Seri memang masih banyak, tetapi cara tim bekerja sudah memberi kepercayaan diri," tutur dia menambahkan.

Marc Marquez sedang menatap seri balapan berikutnya di MotoGP Americas 2019.

Seri MotoGP Americas 2019 akan digelar pada 13-15 April WIB di Circuit of the Americas, Austin, Texas, AS. (*)