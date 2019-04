di Jakarta, Legenda Muay Thai Pertaruhkan Gelar Juara

Sam A-Gaiyanghadao (kiri) akan menghadapi Jonathan Haggerty pada laga perebutan gelar Flyweight Muay Thai World Championship, dalam gelaran ONE: For Honor, di Istora Senayan, Jakarta, 3 Mei 2019.

dok. ONE Championship

POS KUPANG.COM - ONE Championship akan kembali menggelar pertarungan di Istora Senayan, Jakarta, pada 3 Mei 2019 mendatang dengan tajuk ONE: For Honor.

Para petarung seni bela diri campuran (mixed martial art/MMA) terbaik dunia akan unjuk gigi, salah satunya pemegang gelar ONE Flyweight Muay Thai World Champion, Sam-A Gaiyanghadao (Thailand).

Sam-A bakal berupaya mempertahankan gelar juaranya pada laga utama ONE: For Honor dengan melawan petarung asal Inggris, Jonathan Haggerty.

Sepanjang 25 tahun kariernya, Sam-A telah melakoni lebih dari 400 pertarungan dalam berbagai kelas, dan saat ini dia dikenal sebagai salah satu petarung kickboxer muay thai terbaik sepanjang masa.

Lahir dari keluarga petani di Buriram, provinsi di Timur Laut Thailand, Sam-A memulai karir kompetisi muay thai pada usia 9 tahun.

Sam-A kemudian pindah ke Bangkok pada usia 15 tahun dan mulai berlatih di akademi Muay Thai Petchyindee yang terkenal. Kerja keras dan dedikasinya segera terbayar dengan kariernya yang terus menanjak.

Adapun sang penantang, Haggerty, sudah menggeluti bela diri pada usia relatif muda. Dia mulai berlatih muay thai pada usia 7 tahun di bawah pengawasan ayahnya, John, yang juga merupakan petarung aktif.

Haggerty dengan cepat meraih banyak penghargaan dalam muay thai sebagai seorang amatir. Ia pernah menjadi juara di Inggris sebanyak tiga kali, serta memenangi gelar tingkat Eropa.

Sebagai seorang profesional, rekornya terus bertambah dan dia telah mendominasi hampir semua lawan yang dihadapinya serta memenangkan dengan nyaris selalu menang knockout (KO).

Kini, Haggerty mendapat kesempatan untuk menantang legenda muay thai Sam-A Gaiyanghadao untuk memperebutkan gelar juara dunia ONE Flyweight Muay Thai. (*)