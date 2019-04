BERITA POPULER: Rekor Baru BLACKPINK, Perempuan Libido Tinggi & Lirik Lagu Alan Walker On My Way

Inilah Deretan Rekor Baru BLACKPINK Melalui Kill This Love, Kalahkan Rekor Ariana Grande!

1. Inilah Deretan Rekor Baru BLACKPINK Usai Rilis Kill This Love, Kalahkan Rekor Ariana Grande!

Girl grup asal Korea Selatan BLACKPINK telah resmi melakukan comeback dengan album bertajuk Kill This Love, Jumat (5/4/2019) lalu.

Comeback Blackpink ini menjadi comeback yang sangat dinanti penggemar atau BLINK. Pasalnya, BLACKPINK tercatat terakhir melakukan comeback pada 2018 lalu.

Dengan dirilisnya Kill This Love ke publik, Blackpink makin membuktikan jika mereka layak disebut sebagai ratu kpop!

Berbagai rekor berhasil dipecahkan Blackpink sejak Kill This Love dirilis. 24 jam sejak dirilis, Kill This Love telah menorehkan berbagai rekor.

Lalu, rekor apa saja yang berhasil dipecahkan Blackpink melalui Kill This Love?

Inilah 12 rekor yang dicapai Blackpink yang POS-KUPANG.COM lansir dari Koreaboo.