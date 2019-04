STKIP Citra Bakti Ngada Adakan Pelatihan Jurnalistik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | BAJAWA- Unit Kegiatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Citra Bakti Ngada mengadakan pelatihan Jurnalistik.

Pelatihan jurnalistik digelar di Aula STKIP Citra Bakti Ngada di Malanuza Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, Sabtu (6/4/2019).

Kegiatan yang dibuka oleh Plt Ketua STKIP Citra Bakti Ngada, Wilfridus Muga itu mengusung tema, Membangun Kreatifitas Mahasiswa Dalam Dunia Menulis Menuju Insan Cerdas,

"Open The World With Your Creativity In Writting".

Dosen Pendamping UKM Jurnalistik, Pelipus Wungo Kaka, mengatakan kehadiran media massa dijaman ini menuntut kita untuk kreatif.

Ia mengatakan menulis itu sangat penting dan semua orang bisa menulis bisa bicara tapi tidak bisa semua orang bisa mengaplikasikan.

"Semua orang bisa bicara, bisa menulis tapi, belum tentu diaplikasikan ide itu dituangkan dalam kertas. Kehadiran media sosial itu sangat membantu. Gunakan itu dengan sebaiknya.

Supaya media sosial sebagai wadah promosi. Pentingnya mempromosikan diri maupun dunia kampus," ujarnya.

Plt. Ketua STKIP Citra Bakti Ngada,

Wilfridus Muga pada kesempatan tersebut, mengatakan momen asa minat untuk dikembangkan. Jika sudah selesai kuliah akan diterapkan

"Kegiatan hari ini akan menjadi bekal. Harapan saya tidak hanya sampai disini. Harus dirancang kegiatan lanjutannya," ujar Wilfridus yang juga merupakan Ketua Yapentri Ngada ini.

Pada kesempatan tersebut dirinya memberikan motivasi untuk kepada para mahasiswa untuk bisa menulis. Karena menulis merupakan sarana untuk mengembangkan kreatifitas. (*)