Setelah Jakarta, All New Ertiga Sport Hadir di kota Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- Setelah diperkenalkan di Jakarta kemarin (22/3/2019) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan All New Ertiga Suzuki Sport untuk pelanggan di kota Kupang sebagai bentuk realisasi dari konsep Suzuki Sport selama 2018.

All New Ertiga "Kebanggaan Keluarga" varian teranyar ini tampil moderen, lebih agresif dan sporty dengan sebelas pembaruan fitur mutakhir yang semakin memberikan kenyamanan dan keamanan konsumen.

"Kami sangat senang bisa memperkenalkan All New Ertiga Suzuki Sport kepada masyarakat NTT terutama karena kota ini adalah salah satu penyumbang terbesar penjualan All New Ertiga secara nasional. Kami harap varian terbaru dari mobil Kebanggaan Keluarga ini dapat membuat pelanggan serta Suzuki Semakin Bangga, Semakin Istimewa," ujar 4W Sales

Director PT SIS, Makmur, melalui General Manager PT SBM Suzuki Mobil Kupang, Fredy Prijatna, Minggu (7/4/2019).

Dari segi penjualan wholesales selama tahun 2018, Suzuki berhasil membukukan penjualan tipe Ertiga sebanyak 32.594 unit di pasar domestik dan memberikan kontribusi penjualan nasional sebanyak 28 persen kepada penjualan wholesales Suzuki. Penjualan All New Ertiga di Kota Kupang juga meraih hasil positif hingga berkontribusi sebanyak 15 persen terhadap keseluruhan penjualan All New Ertiga.

"Tentu dengan hadirnya All New Ertiga Suzuki Sport akan semakin menguatkan posisi Suzuki di segmen LMPV, terutama di Kupang untuk All New Ertiga Suzuki Sport sendiri kami memasang target penjualan sebanyak 25 unit per bulan. Kami optimis bahwa varian ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama yang menginginkan mobil moderen, agresif dan bergaya sporty," kata Fredy.

Untuk menyokong penjualan All New Ertiga Suzuki Sport, PT SBM selaku diler resmi PT SIS telah menyiapkan skema penawaran menarik untuk pelanggan.

All New Ertiga Suzuki Sport yang mengusung tagline "Semakin Bangga, Semakin Istimewa" ini semakin memperkuat tampilannya.

